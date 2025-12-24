Англія

Керманич Челсі підтвердив повне відновлення свого лідера після травми паху та перелому пальця на нозі.

Головний тренер "синіх" Енцо Мареска позитивно оцінив актуальну фізичну форму Коула Палмера напередодні важливих матчів різдвяного періоду.

За словами італійського фахівця, 23-річний півзахисник вже подолав наслідки тривалої реабілітації та готовий проводити на полі повний ігровий час.

"Я думаю, що Коул Палмер уже готовий грати всі 90 хвилин. Він відіграв близько години проти Евертона, а потім провів на полі понад 70 хвилин у матчі з Ньюкаслом. Прогрес очевидний, він почувається добре, і, на мій погляд, його кондиції дозволяють розраховувати на нього протягом усього поєдинку", — заявив Мареска на пресконференції.

У поточному сезоні АПЛ Коул Палмер провів 7 матчів та забил 2 голи.

