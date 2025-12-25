Італія

"Россонері" не вистачає досвіду.

Півзахисник Мілана Адрієн Рабьо висловився про чемпіонські амбіції «россонері». Цитує досвідченого француза La Gazzetta dello Sport.

«Важко стати чемпіоном із такою командою, яка у нас зараз, бо у складі мало гравців із досвідом великих перемог. Особливо йдеться про трофеї в чемпіонаті, який є довгим і важким шляхом.

Фінішувати у першій четвірці – основне завдання Мілана, і ми це знаємо. Але особисто я прагну чогось більшого, тому що, якщо є шанс провести сезон на 10 балів, не можна задовольнятися шістьма-сімома.

Я говорю іншим гравцям Мілана, що ми повинні мати чемпіонське мислення і прагнути застрибнути якомога вище. Завдання досвідчених гравців, на кшталт мене, дати зрозуміти менш досвідченим одноклубникам, як приємно перемагати.

У мене немає татуювань, але я міг би зробити одне, якщо вдасться завоювати Скудетто. Це було б дуже важливе татуювання. Я вважаю себе людиною, яка багато обмірковує, перш ніж щось зробити. І так, у разі нашого чемпіонства я міг би подумати про татуювання на честь нього», — сказав Рабьо.