Іспанія

Півзахисник каталонців підбив підсумки року та окреслив свої амбіції на майбутнє.

Один із ключових гравців Барселони Фермін Лопес поділився підсумками успішного для себе року та розповів про свої амбіції на майбутнє, а також підтвердив бажання продовжувати кар’єру в каталонському клубі.

"Сподіваюся, що наступний рік буде ще кращим, ніж цей. Я мрію про перемогу в Лізі чемпіонів, а також мені хотілося б виграти чемпіонат світу. Ми здатні це зробити й спробуємо докласти максимум зусиль для цього.

Моє майбутнє в Барселоні? Сподіваюся, що я буду грати за цей клуб і надалі", — заявив Лопес.

У поточному сезоні півзахисник демонструє стабільну форму: Фермін Лопес провів 18 матчів за Барселону в усіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.