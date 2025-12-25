Півзахисник каталонців підбив підсумки року та окреслив свої амбіції на майбутнє.
Фермін Лопес, getty images
25 грудня 2025, 14:40
Один із ключових гравців Барселони Фермін Лопес поділився підсумками успішного для себе року та розповів про свої амбіції на майбутнє, а також підтвердив бажання продовжувати кар’єру в каталонському клубі.
"Сподіваюся, що наступний рік буде ще кращим, ніж цей. Я мрію про перемогу в Лізі чемпіонів, а також мені хотілося б виграти чемпіонат світу. Ми здатні це зробити й спробуємо докласти максимум зусиль для цього.
Моє майбутнє в Барселоні? Сподіваюся, що я буду грати за цей клуб і надалі", — заявив Лопес.
У поточному сезоні півзахисник демонструє стабільну форму: Фермін Лопес провів 18 матчів за Барселону в усіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.