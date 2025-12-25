Німцю потрібна ігрова практика перед ЧС-2026.
Getty images
25 грудня 2025, 15:23
Воротар каталонської Барселони може піти в оренду цієї зими для отримання ігрової практики. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн не виключить досвідченого воротаря на чемпіонат світу, якщо у нього не буде ігрової практики в клубі.
Зазначається, що в оренді 33-річного німця зацікавлені каталонська Жирона та бірмінгемська Астон Вілла.
Цього сезону Марк-Андре тер Штеген пропустив старт сезону через важку травму, відігравши лише один матч в Кубку Іспанії.