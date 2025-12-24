Англія

Клуб із Чемпіоншипу, в якого мінус 9 очок, перебуває в адміністрації та чекає на схвалення угоди від EFL.

Консорціум на чолі з Джеймсом Бордом був обраний пріоритетним претендентом на придбання Шеффілд Венсдей. Про це повідомляє The Athletic. 44-річний Борд є власником шотландського клубу Данфермлін Атлетік.

Консорціум Борда випередив у відборі групу американського інвестора Джона МакЕвоя, родину Сторч із Чикаго, а також колишнього власника Ньюкасл Юнайтед Майка Ешлі. Раніше адміністратори клубу з компанії Begbies Traynor підтвердили намір надати статус пріоритетного покупця за підсумками першого етапу торгів.

Шеффілд Венсдей був переведений в адміністрацію 24 жовтня через фінансові проблеми за правління тайського бізнесмена Дейпхона Чансірі. Клубу зняли 18 очок, через що команда посідає останнє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Адміністратор Пол Стенлі заявив, що пропозиція консорціуму Борда є повністю профінансованою, містить чіткі фінансові гарантії та дозволяє врегулювати зобов’язання перед кредиторами відповідно до правил EFL без додаткових спортивних санкцій.

Будь-яке поглинання має пройти перевірку ліги та тест власників і директорів. Термінів завершення процесу наразі немає.