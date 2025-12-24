Англія

Лідер Крістал Пелес відлякав каталонців своїми фінансовими апетитами.

Трансферна сага навколо капітана Крістал Пелес Марка Геї набула нового оберту.

Барселона, яка тривалий час розглядала 25-річного центрального захисника як пріоритетну ціль для підсилення оборони, вирішила призупинити переговори. Причиною стали надто високі фінансові вимоги англійця, які каталонський клуб наразі не готовий задовольнити.

Спортивний директор Барселони Деку та головний тренер Гансі Флік бачили в Геї ідеального партнера для молодого таланта Пау Кубарсі. Проте після останнього раунду контактів із представниками гравця стало зрозуміло, що запити щодо зарплати значно перевищують ліміти Барселони.

За даними Mundo Deportivo, ситуація настільки складна, що переговори наразі повністю припинені. Схожа доля спіткала і мадридський Реал, який також відмовився від ідеї підписання захисника через високу вартість угоди.

У той час як іспанські гранди відступають, інші претенденти залишаються в грі: Ліверпуль продовжує бачити в Геї довгострокову заміну Вірджилу ван Дейку. Мерсисайдці вже були близькі до підписання гравця минулого літа, і зараз їхній інтерес лише посилився на тлі невизначеності з контрактом Ібраїми Конате.

Керівництво Манчестер Сіті має намір освіжити лінію оборони команди, і саме 25-річний англієць розглядається, як пріоритетна ціль для зміцнення захисту.

Баварія офіційно підтвердила, що вивчає ринок. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберль зазначив, що клуб хоче продовжити контракт із Дайо Упамекано, але якщо цього не станеться, вони будуть діяти рішуче, і Марк входить до списку потенційних замін.

Контракт Геї з лондонським клубом діє до літа 2026 року. Захисник уже повідомив керівництво орлів, що не планує підписувати нову угоду. Це ставить Крістал Пелес у складне становище: щоб не відпустити капітана безкоштовно, його доведеться продати найближчим часом.