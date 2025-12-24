Англія

Голкіпер "склярів" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Воротар Крістал Пелес Вальтер Бенітес прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Арсеналу у серії післяматчевих пенальті.

"Ми не дуже задоволені цим результатом, але радіємо другій половині матчу. Ми зіграли дуже добре, особливо у другому таймі. Звісно, ​​у серії пенальті шанси 50 на 50.

Я намагався отримати насолоду від гри, але це завжди складно. Я радий цій грі, тому що хотів допомогти команді, яка також допомогла мені у деяких ігрових ситуаціях. Я не дуже задоволений кінцевим результатом, але важливо зберігати цей дух і продовжувати старанно працювати.

Ми бачимо під час гри, що вболівальники завжди з нами, і коли ми їдемо до іншої країни чи іншого міста, вони також поруч. Веселого Різдва всім уболівальникам, всій родині Крістал Пелес. Насолоджуйтесь святом та наступними днями!", — наводить слова Бенітеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес.