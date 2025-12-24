Англія

Зірковий вінгер Борнмута обрав проєкт, а не фінанси.

Манчестер Юнайтед робив серйозну спробу підписати вінгера Борнмута Антуана Семеньйо, однак не був готовий виходити за межі власної зарплатної структури. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, манкуніанці зробили конкурентну пропозицію, але усвідомлювали високу конкуренцію з боку Манчестер Сіті та пізній інтерес Челсі. Усі клуби, що зверталися до 25-річного гравця, пропонували схожі фінансові умови, а Манчестер Юнайтед не став підвищувати зарплатну пропозицію вище за суперників.

У клубі розглядали Семеньйо передусім як вінгера або атакувального гравця, а не як флангового захисника. Система головного тренера Рубена Аморіма не була чинником у рішенні футболіста. Вибір ганця ґрунтувався на привабливості спортивного проєкту, а не на грошах.

Також зазначається, що Ліверпуль відмовився від ідеї трансферу Семеньйо після переговорів у листопаді, а травма Александера Ісака не змусила клуб повертатися до цього варіанту в грудні.

У поточному сезоні Антуан Семеньйо провів 17 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті зміг випередити усіх конкурентів у боротьбі за ганського нападника.