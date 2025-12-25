Гравцем також цікавляться й чинні чемпіони Італії.
25 грудня 2025, 13:38
Туринський Ювентус перебуває в очікуванні на кадрові підсилення впродовж прийдешнього зимнього трансферного вікна, і зокрема шукає собі нового флангового захисника.
Серед імовірних кандидатів на правий фланг "зебри" придивляються до англійського оборонця генуезького Дженоа Брука Нортона-Каффі, інтерес щодо якого раніше виказував і Наполі.
21-річний гравець перебуває під наглядом скаутів Юве, і вже відомо про їхню присутність на останній грі проти бергамаської Аталанти (0:1), де представники туринців збирали звіт щодо ігрових якостей потенційного новачка.
Рік тому Дженоа заплатив за Нортона-Каффі лондонському Арсеналу 2 млн євро.
А цього сезону на рахунку гравця гол та асист у 17 матчах.