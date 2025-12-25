Іспанія

Мадридський клуб стежить за ситуацією навколо Рубена Невеша.

Мадридський Реал продовжує пошук підсилення для центральної лінії півзахисту після відходу Луки Модрича та Тоні Крооса. Як повідомляє Marca, керівництву клубу досі не вдалося знайти гравця, який зміг би повноцінно збалансувати гру команди в середині поля.

За інформацією джерела, одним із варіантів для Реалу є півзахисник Аль-Хіляля Рубен Невеш. Контракт 28-річного португальця із саудівським клубом спливає наприкінці поточного сезону, і футболіст не налаштований на його продовження. Мадридці розглядаєють можливість підписання Невеша влітку на правах вільного агента.

Водночас зазначається, що у разі інтересу з боку інших клубів уже в січневе трансферне вікно Аль-Хіляль готовий відпустити хавбека за суму в межах 15–20 мільйонів євро.

Рубен Невеш перебрався до чемпіонату Саудівської Аравії влітку 2023 року з Вулвергемптона за 55 мільйонів євро. З того часу він провів за Аль-Хіляль 107 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 14 голами та 25 результативними передачами.

За даними аналітичного порталу Transfermarkt, трансферна вартість півзахисника збірної Португалії наразі оцінюється у 25 мільйонів євро.