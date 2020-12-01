Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда старейшего футбольного соревнования в мире.
Getty Images
01 декабря 2020, 07:48
Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, накануне была проведена жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, среди результатов которой имеет место быть уникальное для данного турнира событие.
Впервые в истории розыгрыша старейшего футбольного состязания в мире на данной стадии представитель наивысшего дивизиона страны, Тоттенхэм, сыграет против команды из восьмого дивизиона — Марина. Таким образом, команды впервые в истории Кубка Англии будет разделять подобная разница в классе.
Среди остальных пар можно выделить противостояния Манчестер Юнайтед и Уотфорда, Арсенала и Ньюкасла, Астон Виллы и Ливерпуля, Вулверхэмптона и Кристал Пэласа, а также Сток Сити и Лестера.
Все результаты жеребьевки:
Хаддерсфилд — Плимут
Саутгемптон — Шрюсбери
Чорли — Дерби
Марин — Тоттенхэм
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
Стокпорт — Вест Хэм
Олдхэм — Борнмут
Манчестер Юнайтед — Уотфорд
Стивенэйдж — Суонси
Эвертон — Ротерхэм
Ноттингем Форест — Кардифф
Арсенал — Ньюкасл
Барнсли — Транмир
Бристоль Роверс — Шеффилд Юнайтед
Канви Айлэнд / Боренхэм Вуд — Миллуолл
Блэкберн — Донкастер
Сток Сити — Лестер
Викомб — Престон
Кроули — Лидс
Бернли — МК Донс
Бристоль Сити — Портсмут
КПР — Фулхэм
Астон Вилла — Ливерпуль
Брэнтфорд — Мидлсбро
Манчестер Сити — Бирмингем
Лутон Таун — Ридинг
Челси — Морекамб
Эксетер — Шеффилд Уэнсдей
Норвич — Ковентри
Блэкпул — Вест Бромвич
Ньюпорт — Брайтон
Челтенхэм — Мансфилд
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