Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, накануне была проведена жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, среди результатов которой имеет место быть уникальное для данного турнира событие.

Впервые в истории розыгрыша старейшего футбольного состязания в мире на данной стадии представитель наивысшего дивизиона страны, Тоттенхэм, сыграет против команды из восьмого дивизиона — Марина. Таким образом, команды впервые в истории Кубка Англии будет разделять подобная разница в классе.

Среди остальных пар можно выделить противостояния Манчестер Юнайтед и Уотфорда, Арсенала и Ньюкасла, Астон Виллы и Ливерпуля, Вулверхэмптона и Кристал Пэласа, а также Сток Сити и Лестера.

Все результаты жеребьевки:

Хаддерсфилд — Плимут
Саутгемптон — Шрюсбери
Чорли — Дерби
Марин — Тоттенхэм

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
Стокпорт — Вест Хэм
Олдхэм — Борнмут
Манчестер Юнайтед — Уотфорд

Стивенэйдж — Суонси
Эвертон — Ротерхэм
Ноттингем Форест — Кардифф
Арсенал — Ньюкасл

Барнсли — Транмир
Бристоль Роверс — Шеффилд Юнайтед
Канви Айлэнд / Боренхэм Вуд — Миллуолл
Блэкберн — Донкастер

Сток Сити — Лестер
Викомб — Престон
Кроули — Лидс
Бернли — МК Донс

Бристоль Сити — Портсмут
КПР — Фулхэм
Астон Вилла — Ливерпуль
Брэнтфорд — Мидлсбро

Манчестер Сити — Бирмингем
Лутон Таун — Ридинг
Челси — Морекамб
Эксетер — Шеффилд Уэнсдей

Норвич — Ковентри
Блэкпул — Вест Бромвич
Ньюпорт — Брайтон
Челтенхэм — Мансфилд

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