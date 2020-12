Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, накануне была проведена жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, среди результатов которой имеет место быть уникальное для данного турнира событие.

Впервые в истории розыгрыша старейшего футбольного состязания в мире на данной стадии представитель наивысшего дивизиона страны, Тоттенхэм, сыграет против команды из восьмого дивизиона — Марина. Таким образом, команды впервые в истории Кубка Англии будет разделять подобная разница в классе.

