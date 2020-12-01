Англия

Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда старейшего футбольного соревнования в мире.

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, накануне была проведена жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, среди результатов которой имеет место быть уникальное для данного турнира событие.

Впервые в истории розыгрыша старейшего футбольного состязания в мире на данной стадии представитель наивысшего дивизиона страны, Тоттенхэм, сыграет против команды из восьмого дивизиона — Марина. Таким образом, команды впервые в истории Кубка Англии будет разделять подобная разница в классе.

The @EmiratesFACup third round draw is confirmed! ☑️



What’s your standout tie? 👇 pic.twitter.com/vsLkGOoFrH — The FA (@FA) November 30, 2020

Среди остальных пар можно выделить противостояния Манчестер Юнайтед и Уотфорда, Арсенала и Ньюкасла, Астон Виллы и Ливерпуля, Вулверхэмптона и Кристал Пэласа, а также Сток Сити и Лестера.

Все результаты жеребьевки:



Хаддерсфилд — Плимут

Саутгемптон — Шрюсбери

Чорли — Дерби

Марин — Тоттенхэм



Вулверхэмптон — Кристал Пэлас

Стокпорт — Вест Хэм

Олдхэм — Борнмут

Манчестер Юнайтед — Уотфорд



Стивенэйдж — Суонси

Эвертон — Ротерхэм

Ноттингем Форест — Кардифф

Арсенал — Ньюкасл



Барнсли — Транмир

Бристоль Роверс — Шеффилд Юнайтед

Канви Айлэнд / Боренхэм Вуд — Миллуолл

Блэкберн — Донкастер



Сток Сити — Лестер

Викомб — Престон

Кроули — Лидс

Бернли — МК Донс



Бристоль Сити — Портсмут

КПР — Фулхэм

Астон Вилла — Ливерпуль

Брэнтфорд — Мидлсбро



Манчестер Сити — Бирмингем

Лутон Таун — Ридинг

Челси — Морекамб

Эксетер — Шеффилд Уэнсдей



Норвич — Ковентри

Блэкпул — Вест Бромвич

Ньюпорт — Брайтон

Челтенхэм — Мансфилд

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