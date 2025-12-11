Англія

Півзахисник Ліверпуля підтримав одноклубника, але підкреслив, що гравці не впливають на його майбутнє.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував ситуацію навколо Мохамеда Салаха після його конфлікту з головним тренером Арне Слотом.

Єгиптянин звинуватив тренера у неповазі та не потрапив до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера, який мерсисайдці виграли 1:0.

"Я дуже близький з Мо. Але це не має жодного відношення до гравців. Це його особисте рішення, що він робить зі своїм життям, своєю кар'єрою. Я нічого не можу з цим вдіяти. Це не нам вирішувати, чи залишиться він.

Я люблю його як людину і як друга. Як гравець він дуже багато зробив для цього клубу. Рішення прийматиме він сам і керівництво", — сказав угорський півзахисник.

Нагадаємо, Салах раніше розкритикував рішення тренерського штабу щодо скорочення його ігрового часу, після чого Слот не включив нападника до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.