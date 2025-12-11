Півзахисник Ліверпуля підтримав одноклубника, але підкреслив, що гравці не впливають на його майбутнє.
Собослаї, Getty images
11 грудня 2025, 15:53
Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував ситуацію навколо Мохамеда Салаха після його конфлікту з головним тренером Арне Слотом.
Єгиптянин звинуватив тренера у неповазі та не потрапив до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера, який мерсисайдці виграли 1:0.
"Я дуже близький з Мо. Але це не має жодного відношення до гравців. Це його особисте рішення, що він робить зі своїм життям, своєю кар'єрою. Я нічого не можу з цим вдіяти. Це не нам вирішувати, чи залишиться він.
Я люблю його як людину і як друга. Як гравець він дуже багато зробив для цього клубу. Рішення прийматиме він сам і керівництво", — сказав угорський півзахисник.
Нагадаємо, Салах раніше розкритикував рішення тренерського штабу щодо скорочення його ігрового часу, після чого Слот не включив нападника до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.