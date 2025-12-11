Англія

Головний тренер Ліверпуля натякнув, що ініціатива врегулювання ситуації має йти від гравця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував напруження у стосунках зі зірковим форвардом Мохамедом Салахом, який останнім часом висловлював незадоволення власною роллю в команді.

За словами Слота, ключове питання полягає в тому, чи визнає футболіст свою частку відповідальності за ситуацію.

"Ви кажете, що всі роблять помилки в житті… тому перше, що має бути, — чи вважає гравець, що він теж зробив помилку! Наступне питання: чи має ініціатива виходити від мене чи від гравця?" — заявив наставник.

Нагадаємо, Салах раніше розкритикував рішення тренерського штабу щодо скорочення його ігрового часу, після чого Слот не включив нападника до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.