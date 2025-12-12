Англія

Наставник Ліверпуля заявив, що подальші обговорення відбуватимуться лише особисто з футболістом.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував ситуацію навколо Мохамеда Салаха напередодні матчу АПЛ з Брайтоном.

"Сьогодні у мене відбудеться розмова з Мо, і від її підсумків залежатиме, чи буде він завтра у складі. Мені потрібно обговорити ситуацію з ним особисто, більше додати нічого.

"Далі я хочу говорити про Мо тільки особисто з ним", — сказав тренер.

Нагадаємо, Салах раніше розкритикував рішення тренерського штабу щодо скорочення його ігрового часу, після чого Слот не включив нападника до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.