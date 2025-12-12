Англія

Минулого місяця форвард "бджіл" забив п'ять голів.

Нападник Брентфорда Ігор Тьяго був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду 23-річний бразилець випередив Метті Кеша (Астон Вілла), Браяна Мбемо (Манчестер Юнайтед), Юррієна Тімбера (Арсенал), Бруно Гімараеса (Ньюкасл), Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Норді Мукієле (Сандерленд) та Єлі Жуніора Крупі (Борнмут).

Минулого місяця Тьяго провів чотири матчі в АПЛ, у яких забив п'ять голів. Він оформив дублі у ворота Ньюкасла (3:1) та Бернлі (3:1), а також забив Брайтону (1:2).

Після 15 турів Брентфорд набрав 19 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці АПЛ.