Англія

"Шпори" готові запропонувати вінгерові Борнмута найвигідніший контракт.

Лондонський Тоттенгем не має наміру відступати у боротьбі за вінгера Борнмута Антоніо Семеньо. Раніше повідомлялося, що Семеньо віддає перевагу переходу в Арсенал, а не в Тоттенгем.

Однак, як стверджує журналіст Самі Мокбель, "шпори" готові зробити 25-річному гравцю найвигіднішу пропозицію з фінансової точки зору. Підкреслюється, що 74 мільйони євро відступних за Семеньо не стануть проблемою для Тоттенгема. Очікується, що на майбутнє трансферне вікно столичний клуб виділить значні кошти.

У нинішньому сезоні Семеньо взяв участь у 14 матчах АПЛ, шість разів засмутив суперників своїми голами та став автором трьох асистів.

