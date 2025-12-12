Італія

Потужний місяць від Мілана.

Головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі визнано найкращим тренером чемпіонату Італії за підсумками листопада. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

У листопаді, Мілан під керівництвом італійського фахівця здобув три перемоги та один раз зіграв унічию в чотирьох матчах.

На нагороду також претендували Крістіан Ківу (Інтер), Віченцо Італьяно (Болонья) та Сеск Фабрегас (Комо).

Для Аллегрі ця нагорода стала другою у цьому сезоні. Раніше він ставав найкращим тренером вересня у Серії А.