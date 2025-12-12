Англія

Захисник Ньюкасла Тіно Лівраменто відкладає рішення про новий контракт.

Правий захисник Ньюкасла Тіно Лівраменто збирається відкласти рішення щодо нового контракту ближче до кінця сезону. Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.

За відомостями джерела, футболіст вирішив не поспішати з продовженням трудового договору, оскільки серйозний інтерес до нього зберігає Манчестер Сіті. Нагадаємо, "містяни" стежать за Лівраменто з літа поточного року.

Цього сезону 23-річний англієць взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах і став автором однієї результативної передачі.

Чинний контракт Лівраменто з "сороками" розрахований до 2028 року. Згідно з даними Transfermarkt, вартість захисника становить 40 мільйонів євро.

