Захисник Ньюкасла Тіно Лівраменто відкладає рішення про новий контракт.
Тіно Лівраменто, Getty Images
12 грудня 2025, 11:16
Правий захисник Ньюкасла Тіно Лівраменто збирається відкласти рішення щодо нового контракту ближче до кінця сезону. Про це повідомляє журналіст Крейг Гоуп.
За відомостями джерела, футболіст вирішив не поспішати з продовженням трудового договору, оскільки серйозний інтерес до нього зберігає Манчестер Сіті. Нагадаємо, "містяни" стежать за Лівраменто з літа поточного року.
Цього сезону 23-річний англієць взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах і став автором однієї результативної передачі.
Чинний контракт Лівраменто з "сороками" розрахований до 2028 року. Згідно з даними Transfermarkt, вартість захисника становить 40 мільйонів євро.
