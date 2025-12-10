Англія

Легенда мерсісайдців вважає, що форвард мав вирішувати конфлікт з Арне Слотом у роздягальні, а не публічно.

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард прокоментував резонансне інтерв’ю Мохамеда Салаха, яке той дав після нічиєї 3:3 проти Лідса.

Єгиптянин, який залишився на лаві запасних, заявив, що його "кинули під автобус", і різко розкритикував дії клубу на тлі поганої форми команди.

Слова Салаха викликали хвилю критики, а головний тренер Арне Слот навіть не включив 33-річного вінгера до заявки Ліверпуля на матч Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0). Тепер свій погляд на ситуацію висловив Джеррард в ефірі TNT Sports.

"Він очевидно дуже засмучений, що не грає, і я це поважаю. Він хоче допомогти команді — і це я теж поважаю. Але кілька фраз про те, що його “кинули під автобус”, — це помилка. Потрібно трохи відмотати назад і розв’язувати таке з тренером. Це та ситуація, коли Вірджил ван Дейк має підійти і сказати: “Як ми це вирішуємо?” І не стільки заради клубу чи команди, скільки заради вболівальників", — сказав Джеррард.

Згадуючи власний досвід конфліктів у роздягальні, легенда мерсисайдців навела свої приклади:

"Я бачив таке й переживав це з Луїсом Суаресом, коли він посварився з Бренданом Роджерсом прямо в обличчя. Я й сам таке робив. У матчі проти Манчестер Юнайтед я здійснив “заяву Салаха” за 30 секунд і отримав вилучення.

Ніхто не ідеальний. У всіх гравців бувають зриви, коли емоції беруть гору. Думаю, коли все заспокоїться, Мо скаже: “Мені не варто було цього говорити. Мені, можливо, не слід було так висловлюватися — я був надто емоційним і поспішним”".

Джеррард підкреслив, що команда потребує Салаха на полі:

"У підсумку Ліверпулю потрібен Мо Салах, який грає добре і забиває, тому що він найкращий гравець, найкращий бомбардир, і він допоможе команді вибратися з цієї ситуації. Якщо це триватиме, усе може бути набагато серйозніше, ніж нам здається".

Раніше повідомлялося, що клуби Саудівської Аравії розглядають зимовий трансфер Салаха: єгиптянин може стати новим обличчям Про-ліги замість Кріштіану Роналду.