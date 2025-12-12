Італія

Італійський клуб все ще зацікавлений у півзахиснику Манчестер Юнайтед Коббі Мейну.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну продовжує залишатися в полі зору Наполі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Якщо вірити джерелу, Наполі все ще зацікавлений у запрошенні 20-річного хавбека, незважаючи на зірваний трансфер влітку. Однак все залежить від рішення Манчестер Юнайтед. Стверджується, що головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім не хоче втрачати гравців, коли багато хто і так виїжджає на Кубок Африки.

Цього сезону Мейну провів 11 матчів у всіх турнірах і зробив одну результативну передачу. Контракт півзахисника з клубом розрахований до 2027 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість гравця у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мейну попросив Манчестер Юнайтед відпустити його в оренду взимку.