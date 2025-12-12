У клубі пояснили причини катастрофічного старту сезону.
12 грудня 2025, 12:06
Технічний директор Вулвергемптона Метт Джексон публічно визнав помилки клубу під час літньої трансферної кампанії, які, на його думку, безпосередньо вплинули на жахливий початок сезону. Про це він розповів у коментарі BBC.
Команда Роба Едвардса здобула лише два очки та не перемагала у Прем’єр-лізі з квітня. Нинішня серія з восьми поразок поспіль повторила клубний антирекорд сезону-1981/82.
У клубі визнають: влітку було зроблено ставку на продаж, а не підсилення. Вулвз позбулися одразу кількох ключових виконавців — Матеуса Куньї, Раяна Аїт-Нурі та Нельсона Семедо, натомість підписали шістьох новачків без досвіду в АПЛ. Джексон прямо заявив, що склад вийшов "недостатньо конкурентним".
Виконавчий голова Джефф Ши також визнав, що клуб "продав занадто багато гравців за одне вікно" і нині переживає найскладніший період за останні роки. Саме це спричинило протест уболівальників — 15-хвилинний бойкот матчу проти Манчестер Юнайтед.
Попри критику, Джексон наголосив, що керівництво готове до прямого діалогу з фанами:
"Нашим уболівальникам дозволено висловлювати свою думку про Джеффа безпосередньо Джеффу, тому що він не ухиляється від виклику на стадіоні", — підкреслив він.
У клубі запевняють: стратегія перебудови команди триватиме, але тепер — із урахуванням допущених помилок і позиції вболівальників.