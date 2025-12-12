Англія

У клубі пояснили причини катастрофічного старту сезону.

Технічний директор Вулвергемптона Метт Джексон публічно визнав помилки клубу під час літньої трансферної кампанії, які, на його думку, безпосередньо вплинули на жахливий початок сезону. Про це він розповів у коментарі BBC.

Команда Роба Едвардса здобула лише два очки та не перемагала у Прем’єр-лізі з квітня. Нинішня серія з восьми поразок поспіль повторила клубний антирекорд сезону-1981/82.

У клубі визнають: влітку було зроблено ставку на продаж, а не підсилення. Вулвз позбулися одразу кількох ключових виконавців — Матеуса Куньї, Раяна Аїт-Нурі та Нельсона Семедо, натомість підписали шістьох новачків без досвіду в АПЛ. Джексон прямо заявив, що склад вийшов "недостатньо конкурентним".

Виконавчий голова Джефф Ши також визнав, що клуб "продав занадто багато гравців за одне вікно" і нині переживає найскладніший період за останні роки. Саме це спричинило протест уболівальників — 15-хвилинний бойкот матчу проти Манчестер Юнайтед.

Попри критику, Джексон наголосив, що керівництво готове до прямого діалогу з фанами:

"Нашим уболівальникам дозволено висловлювати свою думку про Джеффа безпосередньо Джеффу, тому що він не ухиляється від виклику на стадіоні", — підкреслив він.

У клубі запевняють: стратегія перебудови команди триватиме, але тепер — із урахуванням допущених помилок і позиції вболівальників.