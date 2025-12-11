Англія

Форвард Манчестер Юнайтед хоче залишитися в клубі та поборотися за місце в складі.

Центральний нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзеє не зацікавлений у переході до Роми, попри інтерес і переговори між клубами.

Раніше повідомлялося, що римляни обговорюють оренду футболіста з опцією подальшого викупу, яка може стати обов’язковою.

За даними Sky Sports, нідерландський форвард прагне залишитися в англійському клубі та довести свою конкурентоспроможність у боротьбі за місце в основному складі. Манчестер Юнайтед, у свою чергу, не планує активно продавати гравця у зимове трансферне вікно.

У поточному сезоні 24-річний Зіркзеє провів дев’ять матчів за МЮ у всіх турнірах і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед погодився відпустити Зіркзе.