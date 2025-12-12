Англія

Під керівництвом італійця "сині" провели чотири матчі і жодного разу не програли.

Головного тренера Челсі Енцо Мареску визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

У боротьбі за нагороду 45-річний італієць випередив Мікаеля Артету (Арсенал), Унаї Емері (Астон Вілла), Хосепа Гвардіолу (Манчестер Сіті), Фабіана Гюрцелера (Брайтон) та Марку Сілву (Фулгем).

Минулого місяця Челсі провів чотири матчі, в яких здобув три перемоги — над Тоттенгемом (1:0), Вулвергемптоном (3:0) та Бернлі (2:0), а також зіграв внічию з Арсеналом (1:1).

Після 15 турів Челсі набрав 25 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "сині" проведуть проти Евертона – гра запланована на 13 грудня.

Нагадаємо, найкращим гравцем АПЛ у листопаді був визнаний форвард Брентфорда Ігор Тьяго.