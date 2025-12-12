Україна: Перша ліга

Поєдинок Першої ліги спробують дограти втретє.

Багатостраждальний матч 13 туру Першої ліги України між Черніговом та запорізьким Металургом відбудеться у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє прес-служба "сіверян".

Спочатку матч було заплановано на 24 жовтня, але через тривалу повітряну тривогу у Чернігові його було перенесено на 4 грудня.

Однак і цього дня в північному регіоні України була тривала тривога, через яку проведення матчу було неможливе.

Після 16 зустрічей Чернігів набрав 16 очок і посідає 13 місце у Першій лізі, а у Металурга дев'ять балів та остання позиція.