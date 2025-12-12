Італія

Послуги Мауро Ікарді були запропоновані "россонері" для заміни Сантьяго Хіменеса.

Колишній нападник міланського Інтера Мауро Ікарді, який нині виступає за стамбульський Галатасарай, може повернутися в італійський чемпіонат. Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

Згідно з даними журналіста, послуги аргентинського форварда були запропоновані Мілану. "Россонері" підшукують заміну мексиканцю Сантьяго Хіменесу, який не виправдовує покладених на нього очікувань: він зіграв цього сезону дев'ять матчів і не відзначився голами.

32-річний Ікарді в поточному розіграші турецької Суперліги провів 14 матчів. Аргентинець записав на свій рахунок сім забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Мілан розпочав переговори щодо трансферу Аліссона.