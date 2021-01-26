Англия

Борнмут обыграл Кроули и стал последним участником этой стадии турнира.

Завершился последний поединок четвертого раунда Кубка Англии, в котором определился последний участник 1/8 финала данного турнира.

Благодаря победе над Кроули Таун с минимальным преимуществом в счете (2:1), Борнмуту удалось пробиться в следующую стадию старейшего футбольного турнира в мире, проведение матчей которой запланировано на 10 февраля.

Представляем вашему вниманию все пары соперников в 1/8 финала Кубка Англии:

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