Англия

Никита Евтушенко предлагает вашему вниманию перевод аналитической статьи издания The Athletic об игре Адамы Траоре.

Нуну Эшпириту Санту любит преуменьшать индивидуальные способности или потенциал своих игроков. Снова и снова, когда его спрашивали о ком-то вроде Педру Нету или в прошлом о Диогу Жоте и Элдере Коште, главный тренер "волков" обычно говорил что-то вроде: "Хороший футболист, но он должен стать лучше". Такое ощущение, что португальский специалист попросту пытался из раза в раз уберечь своих подопечных от ненужной шумихи, но случай с Адамой Траоре — исключение из правил.

Наставник Вулверхэмптона восхваляет испанского вингера, улыбается и постоянно называет его "уникальным". Во время пресс-конференции на прошлый неделе он употребил это слово в адрес Траоре шесть раз, но почему? Может быть, Нуну действительно хочет, чтобы Адама и сам поверил в свою уникальность и постоянно был на слуху? С частью этих комментариев португальского коуча стоит ознакомиться более детально.

"В этот момент все мы в команде осознаем, насколько хорош может быть Адама, ведь он — особенный и уникальный футболист. Он действительно уникален. Я повторяю это снова и снова, потому что в футболе больше нет таких, как он".

"Наши ожидания настолько высоки, ведь все понимают, насколько Адама талантлив и уникален. Мы все хотим, чтобы он "взорвался". Адама — это работяга. Он отрабатывает в обороне, помогает команде во время стандартных положений, выигрывает верховые единоборства. Я очень честен с Адамой и уверен, что он достигнет своего пика, ведь это по-настоящему уникальный игрок".

Это очень громкие слова, особенно из уст человека, который, как известно, не особо любит осыпать своих подопечных лестными высказываниями. Более того, когда эти слова адресованы футболисту, который забил ровно ноль голов и отдал ровно ноль результативных передач в 28-ми турах АПЛ. У Адамы меньше забитых мячей, чем у Конора Коуди. В его активе также меньше ассистов, чем у голкипера Манчестер Сити Эдерсона. Данную ситуацию можно бы было охарактеризовать одним забавным твитом от ESPN, который собрал 29 тысяч лайков:

Теперь самые придирчивые из наших читателей могут заявить, что у Адамы Траоре в текущем сезоне Премьер-лиги есть одна результативная передача, которую он записал на свой счет благодаря заработанному пенальти в январском матче против Брайтона. Тем не менее, авторитетный статистический портал Opta говорит, что это совсем не так, а Opta знает, о чем говорит.

Кроме того, статистические законы оказались не на стороне Адамы в матче против Лидса, когда испанский вингер примерно с 27-ми метров нанес удар по воротам Иллана Меслие, но мяч оказался в сетке после того, как предательски угодил сначала в перекладину, а затем в спину голкипера "павлинов". К сожалению, это также нельзя засчитать в качестве результативного действия.

Таким образом, в графе голов и ассистов Траоре в текущем сезоне АПЛ остаются нули, которые весьма странно видеть у футболиста, вскружившего в прошлой кампании голову всей Европе своей взрывной скоростью и невероятной мощью. Но не спешите записывать Адаму в ранг "переоцененных" игроков. Дело в том, что испанец действительно демонстрирует неплохие выступления. Просто обычно он деклассирует соперников с помощью своего дриблинга, а также создает моменты для своих партнеров по команде. Только шесть футболистов АПЛ-2020/21 создали больше, чем он.

Лучшие игроки АПЛ по количеству созданных моментов в сезоне-2020/21

Игрок Моменты Джек Грилиш (Астон Вилла) 65 Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) 63 Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) 51 Садио Мане (Ливерпуль) 42 Педру Нету (Вулверхэмптон) 40 Джек Харрисон (Лидс Юнайтед) 39 Адама Траоре (Вулверхэмптон) 38

Тот факт, что Педру Нето также находится в этом списке, вызовет некоторую озадаченность относительно того, почему только четыре команды в английском дивизионе забили меньше голов, чем Вулверхэмптон (28). Ответ на этот вопрос весьма прост, и связан он с травмой Рауля Хименеса, который в прошлом сезоне АПЛ забил за "волков" 17 мячей. Лучшие бомбардиры Вулверхэмптона в нынешней кампании — это Педру Нету и Рубен Невеш, имеющие на своем счету по 5 голов.

После того, как Рауль Хименес выбыл на неопределенный срок из-за травмы, Траоре потерял своего главного союзника, которого он постоянно и снабжал мячами. В прошлом сезоне именно эта связка стала лучшей по количеству созданных комбинаций, завершившихся забитыми мячами (7). Например, Де Брюйне ассистировал Агуэро только шесть раз. Теперь же вместо мексиканца на острие атаки стали играть Фабио Силва и Виллиан Жозе, которые на двоих реализовали только один момент в АПЛ.

Более того, в сезоне-2020/21 Траоре провел только два матча на своей родной позиции правого вингера, когда на поле также находился Рауль Хименес. В остальных поединках испанец закрывал позицию правого латераля (до прихода в команду Нельсона Семеду), а Даниэл Поденсе располагался выше него, пока сам Адама не выбыл из строя из-за проблем с плечом и лодыжкой. Только восстановившись от травмы лодыжки, полученной в ноябре во время пребывания в стане сборной Испании, Траоре начал выходить на прежний уровень с начала 2021 года. Но теперь не хватает человека, способного сыграть в завершающей стадии.

Рассмотрим несколько примеров. Вот момент в матче против Брайтона, когда в компенсированное время при счете 3:3 Адама Траоре сумел навесить в штрафную площадь соперника, несмотря на опеку трех футболистов "чаек".

Навес прошел, но Эбегувен Отасови выбрал неправильное время для прыжка и нанес удар головой выше ворот.

А здесь Адама обыгрывает Джеймса Джастина и отправляет мяч на Педру Нету, которому оставалось только прицельно пробить по воротам...

Но Педру Нету упускает эту возможность забить в ворота Лестера.

В матче против Арсенала Адама Траоре мог ассистировать Дендонкеру, которому оставалось только отправить мяч в сетку менее чем с двух метров...

Но Дендонкер угодил в перекладину, после чего Педру Нету успешно сыграл на добивании. Гол есть, но результативного действия у Адамы — нет.

Продолжаем... Вот Траоре оставляет не у дел игрока Ньюкасла и отдает неплохую передачу Педру Нету под удар...

А вот, собственно, и сам удар, который получился (точнее, не получился) у Педру Нету...

И наконец, в этом эпизоде Траоре буквально на блюдечке отдает аккуратную передачу на Дендонкера...

Дендонкер, в свою очередь, пробивает прямо в голкипера...

Как минимум, первые три примера должны были привести Адаму Траоре к ассисту, однако эпизоды в конечном итоге завершились вопиющими промахами. Вот почему показатель его ожидаемых ассистов (xA) в этом сезоне составляет 2,57. Это выше, чем у Илкая Гюндогана и Харви Барнса, и лишь незначительно уступает показателям Джеймса Мэддисона (2,72) и Уилфрида Заа (2,82).

Именно ноль в графе результативных передач Траоре удивляет больше всего, ведь отсутствие забитых мячей — наименьшая неожиданность с учетом того, что испанский вингер никогда много и не забивал. Интересно, что по количеству ударов по воротам соперников Адама занимает лишь седьмую строчку в Вулверхэмптоне (23 удара). Несмотря на то, что Рауль Хименес не играл с ноября, у него этот показатель по-прежнему выше, чем у Траоре (26).

Наблюдая за игрой Вулверхэмптона, часто можно увидеть, как Траоре подбирает мяч из глубокой позиции и в одиночку бросается на защитников команды соперника. Это его главная фишка. Именно способность противостоять сразу трем или четырем оппонентам, не теряя при этом мяч, и делает Адаму уникальным футболистом. Проделывать такое не смогут 99,9% современных игроков.

Картинка ниже — обыденность. Траоре находится под опекой нескольких игроков Астон Виллы, но у него мало вариантов для развития атаки. В этом случае Хонни бежит в среднем темпе вместо того, чтобы совершить рывок и поддержать атаку по левому флангу, тогда как Виллиан Жозе не предлагает испанцу вариант для короткой передачи. Вместо этого бразильский форвард остается в "коробке" из игроков бирмингемского клуба... Атака завершается тем, что Траоре достигает левого угла поля, а вариант для кросса блокируется.

Не просто так в самом начале данного материала мы упоминали слова Нуну. Он действительно прав, что Траоре — уникальный футболист. Понятия не имею, как можно не получать эстетического удовольствия от игры этого габаритного, но быстроногого парня, который больше похож на игрока NFL, а не на футболиста.

Будет очень обидно, если Адаме Траоре в конечном итоге не удастся полностью реализовать свой потенциал или в Вулверхэмптоне, или в каком-нибудь другом месте, но он крайне нуждается в партнере, который будет безошибочно завершать предоставляемые возможности в заключительной стадии атак.

Ноль голов и ноль ассистов в графе Адамы Траоре? В истории этого парня есть вещи намного важнее, чем количество результативных действий... Не зря ведь футбол — это командная игра, а не театр одного актера...

Никита Евтушенко, Football.ua

По материалам The Athletic