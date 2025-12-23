Інше

Нападник збірної Замбії уникнув травми після невдалого сальто у матчі проти Малі.

Форвард національної збірної Замбії Патсон Дака потрапив у небезпечну ситуацію під час матчу першого туру групового етапу Кубка африканських націй проти команди Малі.

Дака відзначився забитим м’ячем на другій компенсованій хвилині другого тайму, зрівнявши рахунок у поєдинку. Під час святкування голу нападник виконав акробатичний елемент, унаслідок чого невдало приземлився та вдарився головою об газон.

Попри інцидент, футболіст уникнув серйозних ушкоджень і не потребував медичної допомоги. Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

