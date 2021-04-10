Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс матча 31-го тура чемпионата Англии.

После еврокубковых поединков текущая неделя подарит нам множество интересных противостояния во внутренних первенствах, одним из которых станет матч Ливерпуля против Астон Виллы в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль — Астон Вилла

Суббота, 10 апреля, 17:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В последние годы Ливерпуль привык радовать собственных болельщиков завоеванием трофеев, но в статусе действующего чемпиона АПЛ "красные" рискуют завершить текущий сезон тотальным провалом. Занимая седьмую строчку в турнирной таблице и рискуя остаться без еврокубков на следующую кампанию, подопечные Юргена Клоппа сконцентрировались на выступлениях в Лиге чемпионов. Однако первый четвертьфинальный матч против мадридского Реала завершился для Ливерпуля гостевым поражением со счетом 1:3, которое оставило мерсисайдцев всего в шаге от вылета из самого престижного еврокубка.

Правда, нельзя не отметить, что недавняя международная пауза на матчи национальных сборных, похоже, пошла только на пользу Ливерпулю именно во внутреннем первенстве. В прошлом поединке подопечные Клоппа не оставили никаких шансов лондонскому Арсеналу, отправив в его ворота три безответных мяча и не позволив абсолютно ничего создать у своих ворот. "Канонирам" не помогли даже продолжающиеся кадровые проблемы соперника в центре обороны.

Травмы не обошли стороной и Астон Виллу, у которой в нынешнем сезоне получилась весьма интересная история противостояний с Ливерпулем (сенсационная победа со счетом 7:2 в первом круге АПЛ, а также вылет из Кубка Англии молодежным составом из-за массового заражения коронавирусом в первой команде). Конечно, количеством выбывших игроков бирмингемцы вряд ли могут посоревноваться со своим будущим соперником, но вот качество игры подопечных Дина Смита стало заметно хуже. Причиной стала травма главного креативщика и безоговорочного лидера команды Джека Грилиша, у которого произошел рецидив.

Нельзя не отметить, что даже без Грилиша Астон Вилле пока удается сохранять девятую строчку в турнирной таблице, но вот результаты "львов", мягко говоря, не впечатляют. Бирмингемский клуб шел на серии без побед в течение четырех поединков кряду (2 ничьи и 2 поражения), которую удалось прервать в последнем матче против Фулхэма благодаря трем голам в заключительном отрезке противостояния (3:1).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 6,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Не сыграют: Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон — Грилиш, Уэсли.

Под вопросом: Келлехер — Хаус.