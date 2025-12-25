Україна

Легендарний тренер розповів про спроби підписати Неймара, особливі стосунки з Рінатом Ахметовим та створення унікальної системи виховання бразильських талантів у Донецьку.

Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport згадав роки своєї роботи в Україні. Румунський фахівець розкрив внутрішню кухню перетворення гірників на європейського гранда та зізнався, яких висот могла б досягти та команда, якби не політичні обставини.

Луческу зазначив, що його головним завданням було не просто вигравати трофеї, а побудувати систему. Він наголосив, що переконував президента клубу Ріната Ахметова інвестувати не в готових зірок, а в молоді таланти, здатні до росту.Цікаво, що серед цілей Шахтаря свого часу були майбутні зірки світового футболу:

"Я бачив Неймара та Каземіро — вони були чудові, але мені сказали, що їх неможливо взяти. Гаразд, ми знайшли інших. Прийшли Дуглас Коста, Тейшейра, Фернандінью", — згадує тренер.

За словами Луческу, у Донецьку вдалося створити ідеальну модель: клуб багато заробляв на продажах, але завжди мав готову заміну на кожну позицію. Мірча Луческу високо оцінив внесок президента клубу, підкресливши, що Ахметов інвестував усе в команду.Результатом цієї синергії став найкрасивіший стадіон Європи — Донбас Арена та регулярні перемоги над топ-клубами континенту.

Найбільшим болем для Луческу залишається вимушений від’їзд із Донецька у 2014 році. На той момент Шахтар став грізною силою, яка щороку претендувала на високі стадії плей-оф Ліги чемпіонів.

"Знаєте, як важко домогтися визнання для команди зі Сходу на такому рівні? Якби не почалася війна на Донбасі, можливо, ми б колись змогли виграти Лігу чемпіонів", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, під керівництвом Мірчі Луческу Шахтар здобув Кубок УЄФА у 2009 році та 8 разів ставав чемпіоном України.