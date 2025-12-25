Інше

Легендарний форвард киян вважає, що нинішньому складу біло-синіх бракує індивідуальної майстерності та стабільності для досягнення високих результатів.

Екс-нападник київського Динамо та найкращий бомбардир ЧС-1994 Олег Саленко поділився думками щодо поточного стану команди Ігоря Костюка.

На думку ветерана, однією з головних проблем сучасного Динамо є катастрофічна нестача футболістів, здатних брати ініціативу на себе та перегравати опонентів за рахунок дриблінгу. Саленко наголосив, що в нинішньому складі практично немає гравців, які могли б ефективно діяти в індивідуальних дуелях.

"У Динамо немає футболіста, який би впевнено почувався у грі один в один, не кажучи вже про те, щоб обіграти двох-трьох опонентів", — наводить слова легенди Ua Football.

Він підкреслив, що без здатності створювати перевагу через індивідуальні дії команді важко розраховувати на стабільні перемоги, особливо у матчах, де суперник вимагає високих швидкостей.

Аналізуючи персоналії, Саленко виокремив Віталія Буяльського, який тримає марку завдяки своїм передачам, проте зазначив, що це працює лише за умови відсутності високого темпу з боку суперника.

Також експерт розкритикував недостатнє використання досвіду Андрія Ярмоленка: Саленко переконаний, що Андрій міг би принести значно більше користі, якби отримував більше ігрового часу, адже гравці з головою виділяються на полі незалежно від віку.

Підбиваючи підсумки виступів команди, Саленко згадав легендарну цитату Валерія Лобановського: "У програші винен тренер, а коли приходить перемога, то її заслужила команда". За словами ветерана, за нинішніх результатів, коли від клубу чекають лише лідерства, обирати найкращих гравців сезону вкрай важко через постійні коливання у якості гри.