Англия

Керманич "синіх" висловився про поразку від Евертона у матчі АПЛ.

В рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі та збільшив свої шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні (1:0).

Головний тренер Челсі Томас Тухель поділився емоціями від цього протистояння.

"Ми повинні грати без помилок, більш дисципліновано діяти на своїх позиціях. Ми мали таку велику перевагу у володінні м’ячем, але продемонстрували не найкращий свій виступ. Ми контролювали м’яч, а потім пропустили, що вбило нашу гру, бо це єдине, чого хоче суперник. Таке відбувається постійно протягом сезону.

За останні два тижні мали чотири матчі – всього в одному зіграли на нуль. Нам треба позбутися від нормальних виступів, бо це не дуже добре для нас. Ми повинні грати на максимум у кожному матчі. Якщо граємо просто нормально, то програємо. Боремося з рівнем концентрації та настрою, ви бачите це в останніх чотирьох матчах", — цитує слова Тухеля Goal.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Евертон — Челсі ви можете на Football.ua.