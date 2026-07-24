Ліга Європи

Динамо вилетить до Ліги конференцій, якщо не обіграє грецький клуб на виїзді.

Центральний півзахисник Динамо Олександр Піхальонок в ефірі FootballHub дав свій коментар після поразки від ПАОКа в першому, номінально домашньому матчі, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо — ПАОК 2:3 Відео голів та огляд матчу 23.07.2026

Підопічні Ігоря Костюка зазнали невдачі в результативній дуелі на Арені Люблін у Польщі. Піхальонок підбив підсумки протистояння.

"Думаю, що не вистачило спокою в обороні, бо ми самі собі, можна сказати, забили два м'ячі після власних помилок. Коли припускаєшся таких похибок проти такої команди, як ПАОК, вони одразу за це карають.

А якщо брати гру попереду — так, у нас були моменти, особливо наприкінці матчу, коли ПАОК підсів, і хвилин за двадцять до кінця могли забивати та вирвати нічию. У нас є друга гра, тому будемо готуватися.

Загроза ще більшої кількості провокацій у Греції? Будуть провокації, звісно. І навіть зараз вони спровокували нас. Ми вже бігли до їхніх фанатів, але гравці ПАОКа нас заспокоювали. Вони розуміють, що у нас у країні війна. Я кажу: "Що ваші вболівальники роблять?" Вони навіть російський прапор дістають та показують — нашим уболівальникам, нам. Гравці ПАОКа нормально повелися, заспокоїли нас і підійшли до фанів. Але я теж так думаю, що в Греції буде багато такого.

Чи більше заводить, коли провокують? Звісно. Сподіваюся, в другому матчі ми вийдемо й покажемо свою налаштованість.

Чи змінилася стратегія після обміну голами на старті матчу? Як на мене, якщо ти щось тренуєш — і в плані тактики, і стосовно всього іншого — у перші 15 хвилин нічого не потрібно змінювати, навіть якщо пропускаєш або забиваєш. Далі — після 30-ї хвилини, після перерви — уже треба щось змінювати. Але не на початку гри... По сьогоднішньому матчу, загалом, усе було добре, але припустилися помилок та пропустили свої м'ячі", — заявив гравець.

Матч-відповідь на Тумба Стедіум у грецьких Салоніках відбудеться в четвер, 30 липня, розпочавшись о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в третьому раунді відбору ЛЄ протистоятиме сильнішому в дуеті Гаммарбю — Андерлехт (перший матч — 1:1), тоді як зі слабшим у парі Динамо — ПАОК на ідентичній стадії кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться невдаха дуету Карабах — ЦСКА Софія (перший матч — 0:0).