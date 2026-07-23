Ліга Європи

"Біло-сині" зазнали поразки від ПАОКа в першому єврокубковому матчі.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ після першого, номінально домашнього матчу проти ПАОКа, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо — ПАОК 2:3 Відео голів та огляд матчу 23.07.2026

Кияни поразкою на Арені Люблін у Польщі стартували в другому раунді кваліфікації Ліги Європи-2026/27. Костюк оцінив шанси своїм підопічних дістатися наступної стадії турніру.

"ПАОК — досвідчена команда, ми це бачили. У таких команд високий рівень майстерності, вони покарали нас за помилки, яких ми припустилися в першому таймі. Ми пропустили два м'ячі, попри те, що зуміли забити першими. Ці помилки дещо вплинули на психологічний стан команди. Але після перерви вирівняли гру, володіли перевагою, могли ще забити. Один гол забили, створювали моменти. Вважаю, шанси в нас є. Будемо готуватися до наступної гри, адже з цією командою можна грати. Те, що побачили в другому таймі, дає підстави для оптимізму.

Звісно, ми розуміємо, за рахунок чого можемо покращити свою гру. У першу чергу потрібно краще організувати дії команди та не припускатися помилок. Сьогодні було багато браку, особливо в першому таймі: у простих ситуаціях ми втрачали м'яч. Вважаю, ми це виправимо й будемо впевненіше діяти в обороні. Необхідно уникати таких помилок, швидше перебудовуватися та реагувати на втрати м'яча. В атаці, на мою думку, у нас є потенціал, тому внесемо певні зміни. У першому таймі не надто агресивно діяли в атаці, але потрібно віддати належне супернику — він добре перебудовувався та контролював м'яч. Шанси є, будемо готуватися і віддамо всі сили для досягнення перемоги.

Саме реалізація моментів і завадила досягти кращого результату. Ми дещо перебудували свою схему. Планували зробити це ще до гри, але сьогодні реалізація моментів нас підвела.

Звісно, ми задоволені діями Герреро в епізоді, який призвів до гола Бражка. Але флангові гравці потрібні нам, щоб створювати моменти, діяти агресивніше й додавати гостроти атакам. Загалом він добре відпрацьовував в обороні. Ви бачили, що в першому таймі з правого флангу (нашого лівого) було менше гострих атак від суперника, оскільки Герреро добре виконував роботу в обороні. Але потрібно ще й діяти гостріше в атаці.

Що трапилося після матчу? Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання — руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація.

Дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти країну на міжнародній арені", — додав спеціаліст.

Матч-відповідь на Тумба Стедіум у грецьких Салоніках відбудеться в четвер, 30 липня, розпочавшись о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в третьому раунді відбору ЛЄ протистоятиме сильнішому в дуеті Гаммарбю — Андерлехт (перший матч — 1:1), тоді як зі слабшим у парі Динамо — ПАОК на ідентичній стадії кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться невдаха дуету Карабах — ЦСКА Софія (перший матч — 0:0).