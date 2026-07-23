Команда Руслана Ротаня влаштувала цікаву гольову гойдалку із суперниками, але все вирішиться на полі данців.
Полісся — Копенгаген, фото ФК Полісся Житомир
23 липня 2026, 23:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Копенгаген 3:3
Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 — Роберт, 4, 55, Мадсен, 83
Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Емерллаху, 81), Борел, Федор (Філіппов, 70) — Андраде (Велетень, 70), Краснопір (Гайдучик, 82), Назаренко (Брагару, 70).
Копенгаген: Рунарссон — Беймо, Гарананга (Крал, 65), Лопеш, Судзукі — Ньяссі (Ндже, 46), Клем — Ельюнуссі, Мадсен (Корнеліус, 83), Роберт (Корнеліус, 81) — Мукоко (Наснас, 90+3).
Попередження: Федор, Борел — Судзукі, Клем