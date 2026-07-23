Ліга конференцій

"Сухий" старт підопічних Віталія Пономарьова.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 ЛНЗ приймав Гент на Казімеж Гурські Стедіум у польському Плоцьку.

Український і бельгійський колективи стали одними з небагатьох, хто сьогодні не порадував результативними ударами в обох таймах свого протистояння. Для черкаського клубу цей поєдинок був дебютом в єврокубках після завершення сезону-2025/26 УПЛ на другій сходинці турнірної таблиці.

Матч-відповідь на КАА Гент Арені в Бельгії відбудеться наступного четверга, 30 липня, розпочавшись о 21:30 за київським часом. Переможець цієї пари в третьому раунді відбору протистоятиме сильнішому в дуеті Гетеборг — Левадія (перший матч — 1:2).

ЛНЗ — Гент 0:0



ЛНЗ: Паламарчук — Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Якубу, Рябов, Пастух (Т. Бренер, 69) — Ассінор (Кравчук, 89), Девід (Микитишин, 56), Кузик (Цара, 68)



Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 90+2), Берджесс, Ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (Кадрі, 60), Делорж (Де Влігер, 78) — Горе (Сонко, 77), Канга (Дін, 90+1), Вергара



Попередження: Микитишин — Вергара, Ван дер Гейден