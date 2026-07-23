Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 23 липня 2026 року.

Полісся не змогло здобути перемогу в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, розписавши бойову нічию з Копенгагеном.

Гості відкрили рахунок уже на четвертій хвилині завдяки голу Роберта, але майже одразу Ігор Краснопір відновив рівновагу. До перерви житомиряни вийшли вперед після точного удару Федора.

На початку другого тайму Роберт оформив дубль і зрівняв рахунок, а на 83-й хвилині Мадсен повернув перевагу данському клубу. Втім, Полісся не здалося — на 88-й хвилині Олександр Філіппов замкнув навіс Владислава Велетня та встановив остаточний рахунок.

Команда Руслана Ротаня продемонструвала хороший рівень, але, попри три забиті голи у ворота данців, реалізація місцями дуже підвела.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Копенгагені.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Копенгаген у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27:

Полісся — Копенгаген 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 — Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Емерллаху, 81), Борел, Федор (Філіппов, 70) — Андраде (Велетень, 70), Краснопір (Гайдучик, 82), Назаренко (Брагару, 70).

Копенгаген: Рунарссон — Беймо, Гарананга (Крал, 65), Лопеш, Судзукі — Ньяссі (Ндже, 46), Клем — Ельюнуссі, Мадсен (Корнеліус, 83), Роберт (Корнеліус, 81) — Мукоко (Наснас, 90+3).



Попередження: Федор, Борел — Судзукі, Клем