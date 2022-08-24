Англія 24 серпня 2022, 12:53 Евертон Віталія Миколенка привітав Україну з Днем Незалежності Англійський клуб продовжує підтримувати Україну у війні з окупантом. Фанати Евертона та плакат із Віталієм Миколенком 24 серпня 2022, 12:53 Евертон, за який виступає Віталій Міколенко, привітав Україну із Днем Незалежності. "Ми продовжуємо виявляти солідарність до українського народу у День його Незалежності", — написано на офіційній сторінці клубу у Twitter. Читайте також: ТОП-10 моментів українського футболу. Команди Евертон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте