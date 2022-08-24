Евертон, за який виступає Віталій Міколенко, привітав Україну із Днем Незалежності.

"Ми продовжуємо виявляти солідарність до українського народу у День його Незалежності", — написано на офіційній сторінці клубу у Twitter.

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