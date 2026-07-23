Ліга Європи

Підопічні Марку Сілви наблизилися до участі в Лізі конференцій.

На Зіттерштадіон у Санкт-Галлені місцевий однойменний клуб приймав Бенфіку в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

Швейцарський і португальський клуби обмінялися голами Алью Бальде й Рафи Сілви в першому таймі поєдинку. Долю дуелі визначив результативний удар Тома Гаала ближче до завершення другої половини протистояння. Матч-відповідь на Ештадіу да Луж у Лісабоні відбудеться наступного четверга, 30 липня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що переможець цієї пари в третьому раунді відбору ЛЄ протистоятиме невдасі пари Штурм — Гартс (перший матч — 4:0), тоді як зі слабшим у парі Санкт-Галлен — Бенфіка на ідентичній стадії кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться невдаха пари Шериф — Маккабі Тель-Авів (перший матч — 0:5).

Санкт-Галлен — Бенфіка 2:1

Голи: Бальде, 37, Гаал, 80 — Р. Сілва, 44

Санкт-Галлен: Аті Зігі — Гаал, Станич (Руїс, 90+3), Окороджі — Вандермерш, Дашнер, Гертлер, Бухальфа (Фрокай, 72), Стеванович — Вітциг (Гунцікер, 72), Бальде (Безіо, 72)

Бенфіка: Трубін — Ба, Ленгле, А. Сілва, Даль — М. Фігейреду (Барренечеа, 66), М. Сілва (Регу, 84) — Р. Сілва, Судаков, Камінські (Гувея, 66) — Павлідіс (Іванович, 76)

Попередження: Гертлер, Станич, Гаал — Павлідіс