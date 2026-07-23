Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 23 липня 2026 року.

Динамо зазнало домашньої поразки від ПАОКа у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Команда Ігоря Костюка відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки точному удару Володимира Бражка, однак ще до перерви грецький клуб відповів голами Янніса Константеліаса та Христоса Зафейріса. На старті другого тайму Сантамарія збільшив перевагу гостей.

На 77-й хвилині Сіан Лонвейк скоротив відставання, а наприкінці зустрічі Матвій Пономаренко двічі мав чудові нагоди зрівняти рахунок, але не зумів переграти воротаря та влучив у стійку.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — ПАОК у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27:

Динамо Київ — ПАОК 2:3

Голи: Бражко, 3, Лонвейк, 77 — Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51

Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Лонвейк, 55), Бражко (Рубчинський, 85), Шапаренко (Буяльський, 68) — Волошин (Редушко, 55), Пономаренко, Герреро (Ярмоленко, 68).

ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос (Елустондо, 84), Міхаїлідіс, Гомес — Сантамарія, Зафейріс (Камара, 77) — Живкович (Хацидіс, 84), Константеліос, Алі (Тайсон, 14) — Міту (Єремеєфф, 77).



Попередження: Пономаренко — Хацидіакос, Константеліас, Єремеєфф