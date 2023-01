У листопаді 2022 року Аккрінгтон Стенлі у рамках другого раунду Кубку Англії здобув перемогу у домашній грі над Барнетом (1:0).

Проте, незважаючи на те, що матч відвідали більше 1500 тисячі вболівальників, дохід Аккрінгтону був зовсім мізерним.

Керуючий директор Девід Берджесс доповів, що 1532 вболівальники заплатили у загальному 11 тисяч 100 євро.

З цих грошей клуб був змушений заплатити за стюардів, прожектори та медичні витрати. Їм також довелося віддати понад 5600 євро на витрати Барнета на переїзд та готель. Робити це зобов'язує керівництво турніру.

Залишалось на рахунку лише 6,80 євро, проте за правилами змагання господарі повинні віддати половину суми залишку гостям. Вони так і зробили, тому офіційний прибуток — 3,40 євро.

For clarity — the FA Cup R2 gate receipts….⁦@ASFCofficial⁩ came away with a grand total of £2.99 after all expenses — ticket prices £10 or less & no police charges…. pic.twitter.com/0nR0ITh6uA