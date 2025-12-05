Іспанія

Колишній гравець Реала Марсело прокоментував свої досягнення та роль у футболі.

Колишній футболіст мадридського Реала Марсело відреагував на те, що його часто називають найкращим лівим захисником в історії світового футболу.

Коментуючи свій вражаючий послужний список — п'ять трофеїв Ліги чемпіонів, шість титулів Ла Ліги та 25 трофеїв у формі "вершкових" — Марсело висловився стримано:

"Мені не те щоб подобається чути таке. Хоча я розумію людей. Скажу, що Роберто Карлос — найкращий в історії, і, можливо, йому це теж не сподобається. Або сказати, що Серхіо Рамос — найкращий центральний захисник..."

Він додав, що завжди ставився до таких оцінок дуже спокійно: "Тому що у футболі грають не поодинці. Справа в команді. Якщо говорити про мої досягнення, то це заслуга Реала. Я був футболістом Реала. Трофей наш, але він не виграється поодинці. Я не можу порівнювати себе з кимось іншим або вважати себе найкращим в історії".

Нагадаємо, що 6 лютого Марсело оголосив про завершення кар'єри.