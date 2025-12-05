Іспанія

Чергова втрата для команди Мічела.

Вінгер Жирони Абель Руїс пропустить залишок цього року через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження у 24-річного іспанця виявили розрив чотириголового м'яза правої ноги, через що він буде змушений пропустити близько чотирьох тижнів.

Також додамо, що через травми Руїс вже пропустив значну частину сезону — на його рахунку лише чотири матчі.

Після 14 турів Жирона набрала 12 очок і посідає лише 18 місце у Ла Лізі. Свій наступний матч команда, в якій виступають троє українців — Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат, проведе проти Ельче — гра запланована на 7 грудня.