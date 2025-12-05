Новий контракт 24-річного іспанця розрахований до червня 2031 року.
Ерік Гарсія, Getty Images
05 грудня 2025, 15:20
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Еріком Гарсією.
Нова угода з 24-річним іспанцем розрахована до літа 2031 року.
Гарсія виступає у складі "блаугранас" з літа 2014 року, коли він залишив Манчестер Сіті.
Цього сезону Ерік провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
