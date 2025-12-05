Іспанія

Новий контракт 24-річного іспанця розрахований до червня 2031 року.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Еріком Гарсією.

Нова угода з 24-річним іспанцем розрахована до літа 2031 року.

Гарсія виступає у складі "блаугранас" з літа 2014 року, коли він залишив Манчестер Сіті.

Цього сезону Ерік провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Де Йонг та Фермін Лопес відновилися після травм.