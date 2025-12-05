Іспанія

Німець задоволений своїми підопічними.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про поточну ігрову форму своєї команди. Цитує німецького фахівця AS.

«Бетіс має фантастичну команду з класними гравцями. Ми маємо продемонструвати те саме, що й у матчі з Атлетіко. Це була чудова перемога, вона додала нам впевненості. потрібно продемонструвати те саме і завтра.

Ми раді тому, на якому рівні граємо зараз. Я вірю у свою команду після поразки від Челсі, я їй довіряю. Ми показали, що взаємодіючи один з одним і правильно займаючи позиції на полі, ми граємо добре, і саме це я і хочу бачити.

У матчі з Атлетіко команда знову набула своєї найкращої форми. Я також дуже задоволений тим, що побачив після гри», – сказав Флик.

Матч між Бетісом та Барселоною запланована на 6 грудня, 19:30 за київським часом.