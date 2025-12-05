Туреччина

Нова хвиля арештів у справі про незаконні ставки та договірні матчі.

У Туреччині продовжується масштабне розслідування щодо незаконних ставок та можливих договірних матчів, яке вже перетворилося на один із найбільших скандалів у національному футболі.

Раніше Турецька федерація футболу відсторонила понад тисячу гравців у різних лігах за участь у ставках. Серед них — 27 представників клубів Суперліги, включно з футболістами Бешикташа та Галатасарая. Також були арештовані 17 суддів та двоє президентів клубів, а 149 арбітрів усунули від роботи, пише Haberler.

Новий етап розслідування призвів до видання ордерів на затримання ще 47 осіб. У списку є 27 футболістів, яких підозрюють у тому, що вони робили ставки на матчі власних команд. Серед фігурантів — Мерт Хакан Яйлан із Фенербахче, Метехан Балтаджі з Галатасарая, а також гравці Трабзонспора, Коньяспора та інших клубів елітного дивізіону.

До переліку підозрюваних також увійшли власники, президенти та тренери клубів, чиї матчі могли бути договірними. Мова йде про поєдинки Анкараспор — Назіллі Беледієспор у квітні 2024 року та Умуджайспор — Гіресунспор у грудні 2023-го.