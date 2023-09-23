Один з українців опинився у стартовому складі своєї команди.
Віталій Миколенко, Getty Images
23 вересня 2023, 18:48
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд прийматиме Евертон. Команди вже оголосили свої стартові склади.
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних свого клубу.
Захисник Евертона Віталій Миколенко знову з'явиться на полі з перших хвилин гри.
Нагадаємо, цей матч розпочнеться сьогодні, 23 вересня, о 19:30. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.