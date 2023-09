У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд прийматиме Евертон. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних свого клубу.

🐝 Your Bees to take on Everton#BREEVE | #BrentfordFC pic.twitter.com/eEkgqrnZzm