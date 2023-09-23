Англія

Один з українців опинився у стартовому складі своєї команди.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд прийматиме Евертон. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних свого клубу.

Захисник Евертона Віталій Миколенко знову з'явиться на полі з перших хвилин гри.

Нагадаємо, цей матч розпочнеться сьогодні, 23 вересня, о 19:30. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.