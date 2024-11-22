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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Після чергової міжнародної перерви на матчі збірних у Лізі націй, де було досить цікаво до останнього туру, особливо у групі за участю збірної України, футбольні справи повертаються до клубних перспектив та внутрішніх чемпіонатів.

Цього тижня варто виділити три досить цікаві матчі, два з яких в італійській Серії А. Манчестер Сіті, який продовжив контракт з Хосепом Гвардіолою, на Етіхаді прийме Тоттенгем, Мілан під керівництвом Паулу Фонсеки прийме ще один виклик в особі Ювентуса Тіаго Мотти, а Клаудіо Раньєрі почне свій новий-старий шлях з Ромою матчем з лідируючим Наполі.

Манчестер Сіті — Тоттенгем

Субота, 23 листопада, 19:30. Стадіон Етіхад, Манчестер. Арбітр зустрічі — Джон Брукс

Манчестер Сіті намагатиметься скоротити відставання в п'ять очок від лідера АПЛ Ліверпуля, коли вони в суботу ввечері зіграють проти Тоттенгема. Обидві команди поступилися перед міжнародною перервою в АПЛ, тому вони прагнутимуть повернутися на переможний шлях.

Для команди Хосепа Гвардіоли поразка від Брайтона була четвертою поспіль, що сталося вперше за його кар'єру, а Сіті не програвав стільки ігор поспіль із 2006 року.

Манчестер Сіті терміново потрібно виходити з кризи, тому що їхнє відставання від Ліверпуля вже становить п'ять очок. Хоча було б безглуздо списувати чинних чемпіонів з рахунків на такому ранньому етапі сезону, вони навряд чи можуть дозволити собі відстати ще більше, якщо хочуть продовжити боротьбу за п'ятий рекордний титул поспіль. Тим більше, що у них і у тренера буде свіжа мотивація, оскільки напередодні Гвардіола продовжив контракт із клубом ще на два роки, а кілька основних гравців встигли відновитись після травм.

На відміну від минулого року на цьому етапі сезону, Тоттенгем Анже Постекоглу проводить нестабільну кампанію. На даний момент лише десяте місце в АПЛ та 16 очок, що на 12 балів менше, ніж у Ліверпуля. Нестабільність — головна риса нинішніх "шпор" — перемоги чергуються з поразками, про що говорять останні матчі — в останніх восьми матчах було чотири перемоги та чотири поразки у всіх турнірах.

Втім, причин панікувати для Постекоглу поки немає, оскільки вони всього на три очки відстають від Челсі на третьому місці, тому кілька хороших ігор можуть цілком реабілітувати ситуацію в напруженому чемпіонаті.

Якщо згадати останні п'ять матчів команд, то тут зберігається баланс — дві перемоги "шпор", дві "містян" та нічия 3:3 наприкінці 2023 року.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Манчестер Сіті — 1.53, нічия — 4.80, а перемога Тоттенгема — 5.90.

Мілан — Ювентус

Субота, 23 листопада, 19:00. Стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Даніеле Кіффі

Програма суботнього вечора доповниться ще одним гучним протистоянням, в якому зустрінуться два гранди Серії А: Мілан на Сан-Сіро прийме Ювентус.

Мілан відстає від Ювентуса на шість очок після невдачі з Кальярі перед матчами збірних, тоді як перемога "б'янконері" у туринському дербі дозволила Юве боротися за перше місце.

Мілан під керівництвом Паулу Фонсеки схожий на ураган, який може змінювати напрямок несподівано як у позитивному сенсі, так і негативному. Тільки Мілан почав набирати обертів, показавши переможний футбол із Реалом у Лізі чемпіонів, як тут невдача з Кальярі у Серії А із трьома пропущеними м'ячами. Додамо закулісні розмови про конфлікти португальця з гравцями і вже збирається пристойний букет проблем.

В результаті Мілан набрав 18 очок, що достатньо лише для сьомого місця в чемпіонаті. Так, попереду ще достатньо часу, щоб повернутися в боротьбу, але чи вистачить терпіння та сил у керівництва Мілана, щоб пережити подальші невдачі – питання, яке залишається відкритим.

Перед самою перервою Ювентус обіграв Торіно, що втримало команду Тіаго Мотти на відстані двох очок від першого місця, де знаходиться Наполі. Незважаючи на всі свої недоліки та проблеми з травмами, Ювентус проводить сезон Серії А без поразок – шість перемог та шість нічиїх.

Немає поразок — це звичайно добре, але втрачені бали можуть дорого обійтися туринцям наприкінці сезону Серії А, де поки триває боротьба. Повертаючись на Сан-Сіро, Ювентус намагатиметься уникнути втрати очок, оскільки перемога не лише посилить їхні надії на Скудетто, а й завдасть болючого удару по Мілану і особливо Фонсеці.

В останніх п'яти матчах Ювентус перемагав двічі, як і Мілан. Як бачимо, на нас чекає ще одна захоплююча гра.

Компанія VBET пропонує такі коефіцієнти: перемога Мілана — 2.23, нічия — 3.39, а перемога Ювентуса — 3.67.

Наполі — Рома

Неділя, 24 листопада, 19:00. Стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

Від Наполі багато хто не чекав, що клуб одразу ж повернеться у гонку за чемпіонський титул Серії А, але саме це і сталося в перші кілька місяців, і тепер "неаполітанці" готуються прийняти проблемну Рому на стадіоні Дієго Армандо Марадони в неділю.

Несподівано якісний старт "неаполітанців" у Серії А після дев'ятого місця у минулому сезоні та зміни трьох тренерів після чемпіонства. Влітку команду очолив Антоніо Конте і після поразки Вероні в першому турі, Наполі з того часу зазнав лише однієї поразки в 11 матчах, що дозволяє йому перебувати на вершині Серії А після гостьової нічиї з Інтером кілька тижнів тому.

У Наполі немає нових кадрових проблем і Конте воліє дотримуватися стабільного складу, тому навряд чи варто чекати будь-яких змін. Втім, навіщо щось змінювати, коли все так добре працює і приносить результат.

Під час міжнародної перерви Рома вирішила знову змінити тренера, розлучившись з Іваном Юричем після кількох місяців, на місце якого прийшов досвідчений Клаудіо Раньєрі, який знову повернувся, щоб стати тренером "вовків" після свого анонсу про завершення тренерської кар'єри наприкінці минулого сезону.

Римляни зараз мають величезні проблеми, як з грою, так і з результатами, перебуваючи в нижній половині турнірної таблиці Серії А, здобувши всього три перемоги в перших 12 матчах. Вони знаходяться всього за шість очок від зони вильоту. В останньому матчі вони програли Болоньї.

У Роми, крім вищезгаданих проблем, є й кадрові труднощі. Маріо Ермосо, Пауло Дібала та Алексіс Салемакерс під питанням на гру через пошкодження. У той же час конкурент українського нападаючого Артема Довбика Ельдор Шомуродов перебуває у лазареті. Тому очікуємо на Довбика з перших хвилин на полі, тим більше, що італійські ЗМІ вже заявили, що просили збірну України дати відпочити українцеві, що зважаючи на все, і зробив Сергій Ребров у матчі проти Албанії.

Обидві команди зараз перебувають на різних горизонтах. За результатами останніх п'яти матчів Рома обігрувала Наполі лише одного разу, тоді як Наполі – двічі. Востаннє була нічия 2:2.