Забарний гратиме з перших хвилин матчу Борнмут — Вулвергемптон

Український захисник вчергове опинився у стартовому складі "вишень".
Ілля Забарний, Getty Images
21 жовтня 2023, 16:14
У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Вулвергемптон на Віталіті Стедіум.
Український центральний захисник Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин вже вдев'яте поспіль у цьому сезоні чемпіонату Англії.
Нагадаємо, матч Борнмут — Вулвергемптон розпочнеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:00. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.