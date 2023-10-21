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  • Англія

    21 жовтня 2023, 16:14

    Забарний гратиме з перших хвилин матчу Борнмут — Вулвергемптон

    Український захисник вчергове опинився у стартовому складі "вишень".

    Ілля Забарний, Getty Images
    Ілля Забарний, Getty Images 21 жовтня 2023, 16:14

    У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Вулвергемптон на Віталіті Стедіум.

    Український центральний захисник Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин вже вдев'яте поспіль у цьому сезоні чемпіонату Англії.

    Нагадаємо, матч Борнмут — Вулвергемптон розпочнеться сьогодні, 21 жовтня, о 17:00. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.

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