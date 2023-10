Забарний гратиме з перших хвилин матчу Борнмут — Вулвергемптон

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Вулвергемптон на Віталіті Стедіум.

Український центральний захисник Ілля Забарний з'явиться на полі з перших хвилин вже вдев'яте поспіль у цьому сезоні чемпіонату Англії.

Alex Scott makes his debut for the Cherries 🙌



Our team for #BOUWOL ⤵️ pic.twitter.com/3qyOyyXOcf