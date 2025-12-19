Англія

Ліверпуль набирає обертів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думкою щодо прогресу своєї команди. Його слова наводить BBC.

«Ми наближаємося до того, якою я хочу бачити нашу команду. Це супроводжувалося злетами та падіннями. Для мене це цілком логічно з огляду на зміни, які ми внесли влітку.

Ми зробили зміни свідомо, бо вважали, що вони нам потрібні. Слід адаптуватися, тому потрібен час. Нам дуже не пощастило із суддівськими рішеннями. Навіть у суботу не було показано червоної картки гравцю Брайтона, але це нам не зашкодило.

Ми заслужили свої перемоги на старті, але все ж таки це тонка грань. Ми маємо переконатися, що команда досягне такого рівня, коли суддівські рішення не впливатимуть на її гру», – сказав Слот.